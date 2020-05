Arturo Puig sobre la situación de los actores: "Este año está perdido"

Arturo Puig charló hoy con Jorge Rial y su equipo periodístico y se lamentó por el presente que atraviesan los actores en plena cuarentena y ante la determinación de la Asociación Argentina de Actores que no habilita el regreso de las ficciones.

"Lo vi a Fredy Villarreal y estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice. Yo creo que con todo dado podría perfectamente él y varios cómicos hacer un programa, sentado como están ustedes, pero de pronto con imitaciones, con todo lo que él hace tan bien. Y también te agrego yo puedo ir a una mesa y tener un diálogo de amor con una actriz o un diálogo dramático con otro actor. Se podría con todo cuidado", dijo de entrada en charla con el ciclo de América.

Puig manifestó que no ve mucha información porque es agobiante para él y su familia. "Hace falta, hay una sobre información. Me retraigo de ver todo el tiempo la televisión, elijo algunos programas para estar informado en este momento tan dramático pero no todo el día porque es agobiante", enfatizó.

Sobre la posible vuelta de la ficción, el genial actor habló de cambios y de nuevas ideas para poder trabajar de forma distinta.

"Se podría hacer de otra manera, yo no te digo hacer un telteatro de amor donde haya que besarse. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer con las distancias, separados", deslizó.

Y finalizó con una frase poco feliz para las expectativas de la industria: "Creo que lamentablemente va a ser así. Ojalá me equivoque. He hablado mucho con Carlos Rottemberg, él me ha dicho que me olvide, que este año está perdido. Lo lamente mucho porque hay actores que nos podemos bancar sin estar trabajando pero hay muchos actores que viven del día. Actores, productores, una serie de personas de la industria".

