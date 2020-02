¿Se arrepintió de haber salido con Flor Vigna? La fuerte declaración de Matias Napp

Mati Napp y Flor Vigna tuvieron un romance express, unos meses de noviazgo bastaron para un gran lío mediático ya que él era su coach y ella participaba del “Super bailando”, El Trece.

En octubre se separaron y siguieron trabajando juntos hasta casi finales de diciembre, con toda la persecución mediática que eso implicó: en el que se dio a entender que el final se debió a que la actriz le fue infiel y había vuelta a tener una affaire con su ex, Nico Occhiato.

Invitado a “LAM”, Matías reveló algunos detalles de cómo llevó esa relación que eran desconocidos. "¿Te repusiste ya del año pasado?”, le preguntó Ángel de Brito, en referencia a Vigna. “Estoy muy bien, disfrutando. Me fui de vacaciones, que hace siete años que no me tomaba vacaciones. Estoy soltero. Ahora no estoy de novio, igual me engancho fácil”, respondió coreógrafo.

“Estoy tranquilo. Ya unas semanas antes de que termine el programa, estaba mejor. Sí tuve mis días y mis momentos pero al final del programa ya estaba bien”, dijo recordando esos días de diciembre.

“¿Nunca dijiste ‘qué bol... soy, ¿por qué me metí en esto?’”, le preguntó Yanina Latorre, amiga de Matías dando a entender que alguna vez le hizo esa confesión en la intimidad. “No, no me arrepiento. Son experiencias. Me tengo que cuidar más”, respondió.

“¿Estás seguro de que no te arrepentís? No te voy a preguntar más porque somos amigos”, volvió a consultar la ex de Latorre. Entonces, tratando de ser políticamente correcto, Napp contestó: “Hubo momentos malos, pero la verdad es que me voy a quedar con los momentos lindos”.

