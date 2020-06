El día que Jorge Rial no le hizo caso a Blanca Curi cuando era cronista de "Indiscreciones"

El conductor fue sorprendido en su programa cuando le mostraron un video del inicio de su carrera con una predicción de la astróloga de la que se reprochó no haberle hecho caso.

Rodrigo Lussich sorprendió a Jorge Rial en sus “Escandalones” de “Intrusos” cuando le recordó una entrevista que le hizo a Blanca Curi en el principio de su carrera, cuando era notero del ciclo de Lucho Avilés en 1991.

Al ver el material, Jorge no dudó en pedirle a sus compañeros: "¡Váyanse a la p... que los parió!". Y luego se escuchó el consejo que le dio la astróloga sobre su relación con Silvia D´Auro.

“Por dos años no te cases”, le dijo pero él no le hizo caso y contrajo matrimonio con Silvia, con quien adoptó a Morena y Rocío pero de quien se separó en 2012 medio de un escándalo.

“No le hice caso. ¡Una vez que le pega a una!”, se reprochó Rial ante la nota. “Lo voy a contar ahora, porque total Blanca ya no está. Ella armaba el show en lo de Lucho. Cuando iba una actriz al programa, yo fuera de cámara le contaba a Blanquita lo que iba a hacer, y después ella se lo decía y quedaba como (una visionaria). Entonces, ¿por qué le iba a creer algo que ella me decía a mí? La primera vez que le pegó a algo fue conmigo y no le di bola”, reveló.

“¡La p... madre. Me hubiese ahorrado tiempo y dinero! (...) Me casé después”, se arrepintió el conductor.

