Nacho Lunadei, se hicieron las fotos de lo que será la marquesina y los afiches para la publicidad de "Mentiras inteligentes", la nueva comedia que protagonizarán Betiana Blum, Arnaldo André, Flor Torrente y Mariano Martínez que cuenta con la dirección de Valeria Ambrosio y la producción de Circus Entertrainment. En la tarde del miércoles, en el estudio de, se hicieron las fotos de lo que será la marquesina y los afiches para la publicidad de





También se realizó la presentación formal a la prensa que se acercó al lugar para charlar con los actores de la comedia de Joe DiPietro que se podrá disfrutar a partir del 8 de agosto en el Teatro Astros.





El elenco ya se encuentra ensayando varias horas por día para llegar relajados al estreno y en los próximos días saldrán a la venta las entradas.





"El tiempo pasa tan rápido, que asusta. Ya se viene el estreno y estamos muy ansiosos esperando que llegue el 8 de agosto. Estoy agradecido a la profesión que me permite a no llegar a morirme nunca", señaló Arnaldo André en diálogo con PrimiciasYa.com.

Y destacó: "Estoy en un momento que disfruto mucho del presente, me encanta pensar en esto que estoy haciendo, Antes no disfrutaba tanto de mi trabajo porque pensaba en el futuro inmediato, siempre me preguntaba '¿Y después de esto que?'... Hoy vivo más relajado y disfrutando de todas las cosas que van surgiendo".





Por otro lado, André analizó el presente de la televisión argentina y se mostró preocupado por la falta de ficciones: "Es una pena que no hayan más ficciones, igual no estoy en contra de las tiras extranjeras. Las novelas argentinas que hice también se han pasado en otros países y eso me ha dado la suerte de ir a trabajar en otros lugares".





"Lo que veo mal es que los productores o los canales no se atreven a creas o realizar más ficciones. Tenemos un talento enorme y muchos profesionales en el país para que se puedan hacer grandes historias y la gente las vea desde el living de sus casas", indicó.





