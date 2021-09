¡Se armó la podrida! Acusan a Jimena Barón de no ponerse la camiseta de ShowMatch

En las últimas horas se supo que hay mucha bronca con Jimena Barón dentro de ShowMatch. Tal parece que dentro del equipo de producción la tildan de poco colaboradora para con el programa de Marcelo Tinelli donde trabaja, justo cuando más lo necesitan, a pesar de que hasta promocionaron su música unos ritmos atrás.

Lo cierto es que ésta es su primera experiencia como jurado en el ciclo del canal del solcito, un trabajo que le cayó del cielo teniendo en cuenta que desde que se había desatado la pandemia su carrera se había puesto en pausa.

Pero hete aquí que, según comentan por los pasillos de Laflia, la cobra se opone a hacer notas para las redes sociales de ShowMatch. Y esto molesta, y mucho. Porque hoy en día, ese canal de comunicación tiene una llegada más que importante para difundir y promocionar el producto.

Así lo contó Pampito en Mañanísima, el magazine de Carmen Barbieri que se emite en la pantalla de Ciudad Magazine, canal de cable que forma parte del mismo multimedio de Artear.

Claramente fue un mensaje hacia Barón, quien evita por todos los medios mostrarse en las plataformas virtuales de ShowMatch y eltrece. A diferencia de sus compañeros de jurado -Pampita, Ángel de Brito, Guillermina Valdes y Hernán Piquín- , Jimenita sólo se muestra en sus redes sociales y sin mostrar demasiado lo ocurre en el programa.

“Hay una queja de quienes realizan las redes de La academia y hay miembros del jurado que también lo vieron, porque no quiere participar del contenido para redes... Ella dice que se muestra solo en sus redes y no rema las notitas para las del programa o del canal. Hay un compañero de jurado que dice 'yo no se como no la escrachan con esto'”, detalló el integrante de Mañanísima sobre el accionar de Jimena Barón para con ShowMatch.