Ariel Rodríguez Palacios sobre la acusación de Geraldine Neumann: "Son cosas un poco sacadas de lugar"

Ariel Rodríguez Palacios comenzó su programa que se emite por El Nueve aclarando que se había ausentado del ciclo por una intoxicación. Esta mañana,comenzó su programa que se emite poraclarando que se había ausentado del ciclo por una intoxicación.





Geraldine Neumann, quien aseguró que sufrió "maltrato psicológico, "Qué Mañana". Luego, hizo su descargo tras la denuncia que hizo, quien aseguró que sufrió "maltrato psicológico, acoso y abuso de poder" por parte de él cuando trabajaba en

"Yo sé y vos también sabés que ayer se hablaron cosas de mí que no están muy buenas y me parecen un poco sacadas de lugar. Lo único que les quiero decir es que yo fui criado por una mamá y un papá junto a mis hermanos, que me inculcaron respetar a las personas y lo mismo hago con mis hijos. Creo que eso es lo más importante", dijo en un primer momento.





"Desde hace un montón de años lo que puedo aportar además de saber cocinar es tratar de divertir y dar energía a la gente que pasa un mal momento. Con el estilo que tengo, trato de hacer eso. Venir y poner energía, es lo que me motiva, que estés contenta. Bueno, eso es lo que puedo decir", cerró el conductor antes de continuar con el programa.