Ariel Puchetta: "Con Ingrid nos seguimos hablando y tenemos la mejor"

Ingrid Grudke y Ariel Puchetta se conocieron en "Almorzando con Mirtha Legrand", y desde allí se generó una linda relación entre ellos. Alejada de Cristóbal López, se dijo que la modelo y actriz estaría iniciando un romance con el vocalista del grupo de cumbia Ráfaga.

Luego, Invitado por la bella rubia, el cantante fue a verla actuar en la obra "Como el culo", en Mar del Plata.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Puchetta habló por primera vez sobre los rumores de romance con la modelo: "Con Ingrid se dio algo lindo y de muy buena onda cuando estuvimos en lo de Mirtha, antes de sentarnos a la mesa estuvimos charlando y coincidimos lo que pensábamos uno del otro. Ella me dijo que yo era una buena persona, un tipo humilde... Yo le dije lo mismo, me parece una mujer muy iluminada".

ingrid grudke ariel pucheta 3.jpg





Y agregó: "Luego intercambiamos los números de teléfonos y me invitó junto a todo el elenco a ir a verla obra. Me hicieron subir al escenario y nos sacamos fotos con ella. Nos seguimos hablando por Whatsapp y tenemos la mejor. Pero no estamos saliendo y ni nada por el estilo. Cuando vuelva a Mar del Plata la iré a ver de nuevo, por más que digan lo que digan".

Por otro lado, se refirió a su gran presente personal: "El regreso con Ráfaga me trajo muchas satisfacciones y la gente me agradece por volver, pero el agradecido soy yo por hacerme recordar todo lo vivido con el grupo. Lo disfruto a pleno y estoy contento por toda la cantidad de trabajo que tenemos a futuro".

Regresando a la esencia y a los orígenes de la historia de la banda de cumbia que conquistó el mundo, el grupo Ráfaga quedó conformado: Ariel Puchetta (Voz); Raúl "Richard" Rosales (Guitarra); Juan Carlos "Coco" Fusco (Bajo); Marcelo "Pollo" Rodríguez (Congas); Omar Morel (Batería), Damián Morel (teclado); German Damelio (1ra trompeta), Marcos Caroboni (2da trompeta), Mauricio Juárez (Teclado) y Ulises Piñeyro (Güiro).