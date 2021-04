Ariel Diwan sobre Eva, la mujer que le cambió la vida "de un día para el otro": "Fue la única persona que me pudo acomodar"

Ariel Diwan atravesó un momento muy difícil en 2015 tras separarse de Gisela Bernal. El empresario teatral tuvo que enfrentar la peor noticia: Ian, el bebé que había tenido con la bailarina, no era en realidad su hijo biológico. El niño era en verdad fruto de una relación entre su entonces pareja y Francisco Delgado, el ex de Barby Silenzi.

Y después de varios años, Diwan regresó a la televisión en una nueva etapa de su vida. En pareja, enamorado y con planes de volcarse a la política, en una nota con Tomás Dente habló sobre Eva, la mujer que le cambió la vida "de un día para el otro".

"Me acuerdo perfecto de cómo fue el primer día en que la vi, fue un flechazo. Estaba en un boliche con un amigo, ella había ido con una amiga. Esa noche charlamos, charlamos... fue terrible. Fue hace cinco años y fue una bendición para mi, fue increíble haberla encontrado", arrancó diciendo en "Vino para vos".

"Yo con Eva hablo de todo, de mis temas laborales, de mis decisiones, para donde voy, le cuento mis problemas. Yo no sabía que una pareja podía ser así. Si ella me hubiera dicho que lo de la política no era una buena idea difícilmente yo hubiera tomado la decisión. Algunos pensarán que soy un pollerudo, pero es mi mujer y es algo para lo que necesitas si o si el apoyo familiar", añadió.

Luego Diwan contó que Eva fue la única que pudo sacarlo de la tristeza en la que estuvo tras la separación de Bernal. "En el momento en el que la conocí yo me sentía completamente desbordado emocionalmente, ella fue la única persona que me pudo acomodar, con quien pudo descargarme. Es muy compañera, no puedo pedir más", indicó.

"Cuando dejé el teatro estuve años sin trabajar y pasaba horas hablando, ella me acompañó de una manera extraordinaria. Mis padres la aman, porque ella me sacó de un lugar... yo no estaba más", finalizó Ariel Diwan.

