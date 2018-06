Ariana Grande y Pete Davidson se mudan a apartamento de US$16 millones

Ariana Grande y Pete Davidson se mudan a un lujoso apartamento, cuyo valor ronda alrededor de los 16 millones de dólares.

La cantante y su novio eligieron para iniciar su historia de amor, un elegante apartamento en un edificio ubicado en el exclusivo barrio de Chelsea, en Nueva York, y aunque Ariana ni el comediante de 'Saturday Night Live' han hecho oficial su compromiso, la cantante publicó en Instagram Stories su llegada al apartamento, que por el momento carece de mobiliario.

Según informó The New York Post, por el momento solo están rentando ese apartamento, y no se sabe si en el futuro decidan comprarlo. Es una propiedad bastante bien ubicada, con una vista privilegiada de la ciudad, un complejo residencial que cuenta con gimnasio y una enorme piscina, además el apartamento es muy amplio, pues cuenta con 5 habitaciones, 4 cuartos de baño, una gran estancia, incluso cuenta también con una pequeña sala de cine.

Ariana y Pete ahora tendrán de vecinos a millonarios y a famosos, como por ejemplo Sting, quien allí tiene también su apartamento.

