Ari Paluch y las acusaciones de acoso: "Son mentira, no lo pueden comprobar"

Ari Paluch cayó en picada luego de las acusaciones de "El exprimidor" y el ciclo que conducía por A24. Luego del escándalo, el comunicador se alejaba de los medios. En octubre del año pasado, la carrera decayó en picada luego de las acusaciones de acoso de tres compañeras. De esa manera, el periodista, se quedaba sin su programa radialy el ciclo que conducía por. Luego del escándalo, el comunicador se alejaba de los medios.

Pero en junio pasado, para el Día del Periodista, Paluch escribió una carta pidiendo disculpas a las mujeres que lo habían denunciado: "Quisiera expresar mis más sinceras disculpas a aquellas personas que se sintieron acosadas laboralmente por mí", escribió. Y continuó: "Muchas veces en el afán por resultar gracioso, piola, seductor o simpático, producto de inseguridades e ingenuidades, actué mal, a la hora de proferir dichos desafortunados, altivos y carentes de cortesía".

Este miércoles, Ari reapareció en los medios e, invitado al programa "Quedate con Georgina", por Crónica HD, el conductor volvió a tomar una postura defensiva sobre las acusaciones en su contra.

"Yo me defendí y fue peor porque duplicaban la burla y agresividad. Hay momentos en los que te tenés que correr de escena. Hay más de 500 personas que trabajaron conmigo en la radio que las llamaron y nunca tuvieron ningún problema conmigo. Las 'acusaciones terribles', 20 años después una persona que tenía una relación extraordinaria, que subió buscar cinco Martín Fierro desde Canadá que yo... Pero nadie dijo nada puntual de que Ari Paluch era una persona que había sido Harvey Weinstein. En todo caso, era una persona, o soy, con defectos, que puede ser más o menos intensa pero no un acosador".

"¿Es mentira que les pedías hacer ciertas cosas? Una de las chicas cuenta que tenía que sentarse encima tuyo", le preguntó Barbarossa. "Eso es un disparate. Yo era un empleado de una productora. Era el conductor de un programa de radio, no pagaba los sueldos. No decidía quién trabajaba y quién no. Eso es una mentira enorme".

"Yo trabajé con personas como Mercedes Ninci, Romina Manguel, y ninguna de esas personas dijo absolutamente nada malo de mí. Todo lo contrario". "¿Y por qué no salieron a defenderte?", le contestó la conductora. "Porque ninguna de ellas es la noticia", contestó.

Luego, aclaró que su círculo no se vio afectado por lo sucedido: "Vivo con la misma familia de siempre. Me conocen y les dio bronca la situación. Saben de los chistes que hago al aire. Ari Paluch es el mismo tipo en y afuera del aire".

"Hace ocho meses que estoy mirando el techo. Eso sí es grave, porque no solo yo me quedé sin trabajo sino mucha gente más", explicó después.

"Cada vez que una de estas señoritas, que en algunos casos nunca trabajaron en los medios, hablaron...", dijo Paluch y Georgina lo cortó: "¿Pero vos pensás que fueron por cinco minutos de fama?". "Y, algunas sí", respondió. "Una piba que yo decía que la obligaba a sentarse arriba mío es mentira y además ¿por qué vas a ir al otro día a trabajar a ese programa?", agregó.

"Había gente que no estaba muy contenta con que yo estuviera en dos programas de televisión, uno de radio, A mí me estaba yendo muy bien. A partir de un episodio que se quiso mostrar como escandaloso donde no se ve nada escandaloso, como eso no generó nada, salieron a ver cómo se podía hacer pelota a Ari", disparó. Y añadió: "Yo no soy un acosador. Puedo ser un tipo intenso, algún comentario o algún chiste desubicado. Hoy en día no podrían poner a Pepe Biondi en la tele, ni a Francella. Todas las acusaciones de acoso son mentira".

"A todas las chicas les pido disculpas por lo que hice y no por lo que no hice y las disculpo por lo que inventaron", concluyó.

