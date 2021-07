Las ardientes confesiones de Adabel Guerrero: con qué famosa le gustaría tener sexo

Adabel Guerrero estuvo invitada al especial nocturno de "Intrusos", América, y respondió a picantes preguntas sobre el sexo.

"Cuando tengo sexo me gusta que esté bueno, soy fuerte físicamente. De ahí a todos los días no. Prefiero calidad y no cantidad", precisó la bailarina, en pareja hace trece años con Martín Lamela.

"Con una niña de tres años (Lola) más cuando vienen los niños de Martín, la frecuencia baja", aclaró Adabel.

Y aseguró sobre el acto sexual en sí: "Me gusta intenso pero no me tengas dos horas traka traka".

Además, eligió sin rodeos a una famosa para cumplir su fantasía de estar con otra mujer.

"No lo concreté pero me seduce la idea de otra pareja amiga. Me gusta Silvina Escudero por ejemplo. Tengo la fantasía de estar con otra mujer", se sinceró.