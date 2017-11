Araceli y Fabián: "Puede que en 2018 trabajemos en algún proyecto juntos"

Hay una pareja muy querida en el mundo del espectáculo que ya lleva varios años de romance y cada vez se la ve más feliz.

Se trata de Araceli González y Fabián Mazzei que comenzaron su noviazgo en 2008 y tiempo después pasaron por el altar.

Mientras ella disfruta del éxito teatral producido por Javier Faroni, "Los puentes de Madison" junto a Facundo Arana y él se luce en "Cuéntame cómo pasó", la gran ficción de la TV Pública, ambos confesaron en que les gustaría trabajar juntos en algún proyecto.

En la noche del martes, Ara y Fabián estuvieron en un evento realizado por Netflix, que presentó las producciones nacionales que podrán ver en 2018, y dialogaron en exclusivo con PrimiciasYa.com.

-¿Qué balance hacen de este 2017 que ya se termina?

Araceli: Muy bueno. Termino el teatro el 20 de noviembre y me voy con Los Puentes de Madison a Mar del Plata, esperemos que funcione muy bien porque habrá muchas obras.

Fabián: Yo estoy en "Cuéntame..." disfrutando ahí juntos a grandes actores y una producción increíble así que me quedaré en Buenos Aires trabajando y viajaré cada tanto a Mar del Plata.

-Hace poco Araceli contó que había dejado de fumar y los cambios que esto le provocó a su cuerpo...

Sí. Hace tres años que dejé de fumar y es maravilloso. Hay que dejar de fumar, de comer gluten, de tomar lácteos y todo lo que hace mal. Hay toda una investigación sobre el tema. Esto tiene que ver con todos los cambios que estoy haciendo y de las cosas que voy investigando y me hacen a mí bien para mi cuerpo. No es que yo digo que todos tienen que hacer lo mismo. No solamente el que fuma es el afectado sino también la gente que está a su alrededor de forma pasiva.

-¿Qué se viene para el 2018? ¿Tienen previsto trabajar juntos en algún proyecto, tal vez teatral?

Para el 2018 se vienen cosas muy lindas, de trabajo. Sí... Puede ser que hagamos algún proyecto juntos, todo depende de acomodar nuestros tiempos. Pero por ahora no podemos adelantar nada.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino