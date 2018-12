Araceli González: "Un albañil me manoseó a los cinco años"

Juan Dathés, este sábado, en el programa Podemos Hablar, que conduce En el marco de las denuncias que se vienen realizando luego de la acusación de Thelma Fardin contra, este sábado, en el programa Podemos Hablar, que conduce Andy Kusnetzoff Araceli González contó detalles dramáticos de lo que vivió cuando era una niña de apenas 5 años.

"Fue algo que oculté durante toda mi vida y que lo dije recién de adulta porque salió a los 10 años de mi terapia. Lo tenía totalmente bloqueado", reconoció González.

Luego, brindó detalles estremecedores de aquel terrible episodio:"Era un albañil. Yo tenía 4 o 5 años. Me acuerdo de mi pollerita a cuadritos, me acuerdo que me bajaba la bombacha...", dijo.

"Me acuerdo todo el proceso y en un momento no me acuerdo más. Y no sé hasta dónde llegó eso", agregó.

"Era la casa de mi tía, que era al lado. Nunca más pude usar polleras a cuadros, es como que todo me recuerda a un momento", señaló.

La actriz aseguró que el tema "está hablado, está analizado en terapia y en un montón de sectores de mi vida" pero que, sin embargo, "hay algo que bloqueó mi cerebro".

"Es como que hay una parte que yo borré. Hay una parte que no recuerdo. Y hoy me levanté pensando en Thelma, pensando en mí, pensando en un montón de mujeres", dijo, emocionada.

