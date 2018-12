Araceli González recordó a su madre: "Vivía para ella y cuando falleció sentí un gran vacío"

"Agarrate Catalina", donde además de referirse a la enfermedad de su madre, reveló si olvería a trabajar en Pol-Ka, la productora de su ex, La mamá de Araceli González falleció de Lupus en el mes de septiembre y la actriz aún no se recupera totalmente del dolor de tan grande pérdida. Este sábado, la intérprete, volvió a hablar de ella en diálogo con el ciclo radial, donde además de referirse a la enfermedad de su madre, reveló si olvería a trabajar en Pol-Ka, la productora de su ex, Adrián Suar

"Viví el proceso de la enfermedad de mi madre haciendo una gira por todo el país, sentía mucha culpa por no estar y viajar todo el tiempo. Me tomaba todo el día, le armaba un balcón con flores y me volvía a ir. Vivía para ella, mi todo era para ella y cuando falleció sentí un gran vacío", arrancó a contar Araceli.

"Cuando yo tenía 8 años mi madre tuvo la valentía de poner las valijas de mi papá en la calle porque era engañada, le estaba mintiendo y no era el hombre que ella había elegido. Esa valentía no existía en ese momento, ninguna mujer hacía eso. La mujer se adaptaba y se la bancaba", relató.

Y agregó: "Mi mamá tuvo pareja recién a los 10 años o más de haberse separado, ella se dedicó plenamente a nosotros con 34 años. Eso, a mí, me salvó. Años más tarde, mi madre me contó llorando que ella había dejado de ser bailarina porque mi papá se lo había prohibido, que era la única forma de casarse. Ella lloraba como una criatura".

Finalmente, habló de si volvería a trabajar en Pol-ka: "No voy a volver a trabajar ahí, ya no. No tengo nada que agradecerle a esa productora, no me interesó ser la dueña. Fui parte en la actuación y, en su momento, fue la productora que cambió la producción argentina. Suar cambió la televisión argentina".

"No volvería porque no tuve buena experiencia en el último tiempo, la salida de ese audio fue un destrato que hace que no me pueda sentir cómoda. Estaría yendo en contra de lo que realmente quiero para mí, ahora tengo mi propia productora", concluyó Ara.