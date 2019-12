Araceli González recordó con emoción a su madre: "Mi vida por vos"

Araceli González hizo un balance de su año en Instagram y recordó con emoción a su madre, Rosa Monteferrario, quien falleció en septiembre luego de una larga lucha contra el lupus.

La actriz compartió un video donde se la ve charlando junto a su mamá: "Mirando lo que sucedió en mi año! Te encontré! Siempre sucedes vos! Te elegí , te elijo y siempre serás la uno en mi vida! Por tu entrega, por tu labor de mamá y protección , por tu amorosidad, por tu cuidado! Por tu compañía. Yo te elijo a vos! Mi cuerpo por vos, mi vida por vos!", comenzó su sentido posteo.

"Fue la decisión más Bella de mi vida. De tu lado siempre. Por que sos mi verdad, mi lugar de encuentro, mis valores, mi construcción como mujer y persona! Aprendí que el ni no te lleva a ninguna lado. Que uno debe elegir: decir la verdad, ser justo, valorizar el esfuerzo, elegir ser bueno, piadoso y bondadoso! Elegir ser buena persona! No mentir! No matar! No lastimar! No abandonar! No robar! Agradezco cada ejemplo que me diste", ahondó.

Y siguió: "Este año fue tuyo! Te extraño, te escucho, te siento. No me soltaste la mano! Porque lo que quedan de seres así es la dignidad que anidó en su vida y en mi vida! Mujeres dignas, mujeres leonas! Defensoras de la calidad de vida de sus pares y principalmente de sus hijos! Nos crió sola! Nos crió con sacrificio!".

"No me llevo tus angustias solo recuerdo tus cantos! Gracias por hacerme esta mujer que soy! Con mis virtudes y mis defectos! Gracias por enseñarme que se me suelte la cadena ante una mentira o injusticia! Gracias por hacerme entender que la verdad siempre sale a la luz! Estás en mi ! Yo llevo tu coraje y el mío! Yo llevo tu corazón y el mío! Yo llevo tu dignidad y la mía! Feliz año para todos", finalizó movilizada la actriz.