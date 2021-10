Araceli González habló sobre el abuso de niño que sufrió su hijo, Toto Suar

El hijo de Araceli González y Adrián Suar, Toto Kizner, contó hace una semanas que cuando tenía 7 años sufrió dos situaciones de abuso.

Cuando Andy Kusnetzoff invitó a los presentes a acercarse al fogón, les preguntó “si pudieran volver el tiempo atrás, a qué momento irían”, y el hijo de Adrián Suar y Araceli González reveló que fue víctima de abuso cuando tenía 7 años.

“No sé ni como se cuenta, no sé ni como se anuncia. Fui abusado dos veces a mis siete años”, agregó.

El actor confesó, sin entrar en detalles, que los abusos fueron en dos ocasiones. Y cuando creció pudo contarles a sus padres lo sucedido. “Me empezaron a agarrar ataques de pánico, me desmayé y mi vieja sola me dijo ‘¿Te pasó algo a vos?”, comentó.

Gracias a terapia, pudo confesarlo con sus familiares y amigos, y reconoció que ellos lo ayudaron a recordar algunas cosas de su infancia. "Yo toda la cuadra la hacía corriendo ¿Por qué? Porque sí... Hoy en día analizado por el psicólogo, estaba huyendo", indicó.

“Hoy estoy muy bien con el tema”, aseguró Kirzner, y confesó que llegó a naturalizarlo bastante en su vida cotidiana. “Ya está qué voy a hacer, ya está. Es algo que ya pasó. No me arruinó la vida”, cerró Toto.

Ahora, la actriz, que está a punto de estrenar el filme Sola de José Cicala con producción de ella y de su marido Fabián Mazzei.

“Lo acompañé como mamá, absolutamente como mamá, lo venimos acompañando hace 3 años y medio haciendo un trabajo arduo de amorosidad, de contención de apoyo y principalmente de construcción”, dijo Araceli en charla con Teleshow y se identificó con su hijo: “Yo también fui una persona que a los 5 años fui abusada entonces yo también soy un ejemplo para el de que en la vida con esas marcas podemos sobrevivir y caminar”.

“Toto lo que hizo fue dar con mucha valentía una lección que no solo a las mujeres les pasa, que también le pasa a los hombres siendo niños y con mucha valentía enseñó que hay que denunciar y las denuncias tienen que ser cuidadosas”, dijo la actriz que está estrenando el filme.

“Poder decir eso porque no es fácil y más en un hombre en esta sociedad que sigue siendo muy machista sienten que al hombre no le puede pasar, he recibido un montón de mensajes, hombres adultos y adolescentes, mamás y mujeres que fueron abusados verbalmente, psicológica o sexualmente. El abuso psicológico no tiene marca y es el más difícil de ver”, añadió.

Fotos: Rs Fotos