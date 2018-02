Araceli González, sobre Adrián Suar: "Sí, fue un amor tan tremendo que casi me mata"

Araceli González fue entrevistada por revista Caras y contó cuál fue el motivo que propició la separación entre ella y Adrián Suar, hace ya más de diez años.

Días atrás, el ejecutivo de El Trece opinó durante una entrevista, que Araceli "fue un amor tremendo", describió el "Chueco" al mencionar a su ex pareja. Pero ahora, la actriz agregó inquietantes detalles a las declaraciones del intérprete.

"Sí, fue un amor tremendo por lo bueno, pero también tremendo por lo malo. Hace rato que no tengo diálogo con Adrián, pero no porque yo no quiera, sino por una decisión de él. No sé desde dónde abordó el tema. Fue un amor tremendo por lo fuerte, pero muy doloroso. Tan tremendo que casi me mata. Pero fue tremendo para todos, porque Adrián tuvo un momento de mucho crecimiento, lo que hizo que se desconecte de la familia. Priorizó Pol-Ka, su trabajo. Está bien, uno elige en la vida, pero no nos priorizó a nosotros".

Y añadió: "Yo recuerdo tanto lo bueno y como lo malo y de esa relación también salió un hijo precioso", comentó. "Para mí ese tema es muy lejano, gracias a Dios", concluyó Araceli.