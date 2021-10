Apareció Sabrina Rojas y sorprendió a todos con su veredicto sobre Wanda y La China

Sabrina Rojas se metió de lleno en el conflicto de Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez. En diálogo con Marcela Coronel en "Mientras tanto" por Mucha Radio FM 94.7, sorprendió a todos con su mirada.

"Todo lo que tenga que ver con Wanda siempre es un montón, me empalaga un poco", comenzó Sabrina Rojas, y añadió: "Todavía no entendimos por qué el pobre Luciano (Castro) quedó involucrado en el Wandagate, nadie lo supo explicar. Ni siquiera la conoce a la China".

Y reafirmó: "En el Wandagate hay un 50% de responsabilidad del hombre y otro 50 de la mujer, porque ella conocía a la esposa de él y era amiga de la hermana. Ahí está la gravedad. ¿Justo ahí (tenías que meterte)? Si él te escribía, ¿no era mejor correrte?".

Qué piensa Sabrina Rojas del romance de Luciano Castro con Flor Vigna

"Ya hemos ido a comer con Luciano, el Tucu López y Flor Vigna. No quiero entrar en detalles porque no sé si las otras personas lo quieren contar, pero ha sucedido. Nosotros pensamos en sumar, no en dividir", contó en la misma entrevista.

Y confió: "Como Luciano es más hosco con la prensa, me preguntan a mí sus novedades y me hago la que no sé. Pero claro que me enteré por él de su relación con Flor Vigna. Me encanta verlo feliz y entusiasmado, ella me cae muy bien, así que bienvenido todo".

"Si yo hubiera salido con alguien 20 años más chico estarían ahora todos los programas juzgándome, pero si lo hace el hombre está bien visto", finalizó.