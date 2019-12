Apareció la mujer que sería la destinataria de los escandalosos audios que habría enviado Diego Latorre

Apareció la mujer que sería la destinataria de los audios que habría enviado Diego Latorre y que trascendieron en los medios luego de que Ulises Jaitt los pasó al aire en su ciclo radial “El show del espectáculo”.

Se trata de Pilar Canteli, quien rompió el silencio en charla con AM 1300 La Salada y afirmó ser la persona que protagonizó esa conversación.

“Como yo vi que él me hablaba por Instagram, le mandé un mensaje y le pregunté si era él. A las dos horas mando a un amigo (a que se contacte), me dijo que él no podía hablar por ahí y me pidió el número. El 17 de julio me había citado en Ciudad de la Paz y Zabala, le avisé a su amigo que estaba con fiebre porque yo no tenía manera de contactarlo y así estuve un tiempo sin poder verlo”, contó Pilar.

Sobre cómo lo conoció, explicó: "Yo fui a un centro de estética donde va él, su mujer y su hija. De casualidad fue el mismo día. La esteticista me pregunta si me podía atender en el mismo lugar y, como era un tratamiento de rostro, dije que no había problema. Cuando estaba por salir me dijo cosas… que era hermosa. No me di cuenta que era él porque lo tenía al revés. Yo estaba parada de espaldas agarrando mis cosas para irme, me saludó y me pregunto si vivía lejos".

Sobre cómo la habría pasado con el ex futbolista en la intimidad, comentó: "La verdad mal. Fue raro porque tenía una casa de perseguido de que lo llamara la mujer. Me parece a mí que lo que dicen de que son swinguers, no creo que sea el caso".

Y amplió: "Estos audios él se los hizo escuchar a compañeros de trabajo. Nombró a dos personas que trabajan con él: Marcelo Benedetto y Sebastián Vignolo. Estando conmigo, cuando se encontró frente a la cancha de Vélez, me dijo que le preguntó a Benedetto donde había un telo por ahí".

"Me siguió insistiendo, me ha escrito que lo he eliminado. Reproche que no le haces a una persona que no conoces", afirmó la morocha.

"A mí el 18 de octubre me llega un mensaje de un amigo de él por Instagram: ‘Hola Pilar, soy amigo de Diego. ¿Que buscas?’. Me pareció un modo patotero. Es un narcisista psicópata. Me parece una persona a la que no le importa nada", finalizó.