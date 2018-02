¡Apareció la cartera que le habían robado a Cande Tinelli en Punta del Este!

El martes 16 de enero, totalmente indignada, Candelaria Tinelli denunciaba a través de las redes sociales que en un restaurante de Punta del Este le habían sustraído su cartera.

"Aprovecho este medio para decirle a la gente de Uruguay, o a los que vienen a veranear a Punta del este, que NO vayan al restaurante 'No me olvides' en Manantiales. Además del maltrato característico del lugar, me robaron la cartera la misma gente de ahí. Lamentable", escribió la morocha ese día.

Luego de la denuncia de la morocha, una repentina respuesta de los encargados del restaurante sorprendía por su antipático grado de ironía: "Se pierden familiares, ¿no se va a perder una cartera?", le dijeron a Candelaria.

Pero la cosa no quedó ahí. A los pocos días del escándalo, los empleados del lugar volvieron a la carga contra la hija de Marcelo, con una foto que publicaron a través de Instagram, en la que volvieron a utilizar la acidez para acicatear la paciencia de la Ir Girl.

"Se roban carteras. vengan de a uno SHOMO NOSHOTRO", fue el epígrafe junto a una imagen del personal disfrazados de ladrones, con armas de juguete, antifaces y gorros de presos.

Finalmente, este miércoles, sucedió lo impensable. La cartera apareció de la nada en el mismo retó donde Candelaria la había "extraviado". "Casi 10 días después, aparece intacta la cartera, con mucho olor a sahumerio y entre las plantas de esta pizzería. Esa noche moví mesas y la busqué en todas las plantas. No tiene ni humedad. Cosas raras si las hay. Mejor mantenerse alejado de estos lugares de mala vibra", comunicó Cande en Twitter. ¡Qué locura!

