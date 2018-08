Apareció el video de la tremenda cachetada de Julieta Ortega a Mariano Martínez

Mariano Martínez sorprendió al revelar que sufrió violencia de parte de una actriz que se excedió con los golpes durante una escena. La semana pasada,sorprendió al revelar que sufrió violencia de parte de una actriz que se excedió con los golpes durante una escena.





El momento fue tan brusco, según el actor, que hasta sufrió sordera temporaria de un oído. No quiso revelar el nombre de la mujer ni de la ficción, así que enseguida comenzaron las especulaciones sobre quién había sido la culpable.





Julieta Ortega, que compartió cartel con Martínez en "22, el loco". Una de los nombres que trascendieron fue el de, que compartió cartel con Martínez en

PrimiciasYa.com se contactó con ella y brevemente dio una aclaración sobre la exposición de su nombre en este relato. "Me contaron que dijeron mi nombre, pero no soy yo. Pero me parece que el que lo tiene que aclarar es él (por Mariano)", afirmó Julieta en charla con este medio.





Gabriel Lucero difundió a través de Twitter una escena de la ficción policial en la que se ve al personaje de Julieta, Natalia Caselli, pegarle varias cachetadas al de Mariano, llamado Alejandro Pereyra. Lo cierto es que en las últimas horas,difundió a través de Twitter una escena de la ficción policial en la que se ve al personaje depegarle varias cachetadas al de Mariano, llamado





La escena, que termina con Mariano agarrándose la cara con gesto de dolor, se viralizó rápidamente en las redes. Mirá: