Aparecen videos de Yanina, Lola y Lucas Spadafora riéndose de los temblores de Nacha Guevara

En la noche del miércoles, Nacha Guevara realizó un descargo en el "Cantando 2020" (El Trece) y aclaró los rumores sobre su estado de salud. Además, pidió una reflexión sobre las noticias falsas.

“Los que quieran saber lo que pasa con mi salud pueden ir a mi Instagram (nachaguevaraoficialok) en el que grabé un video y pueden verlo", arrancó diciendo Nacha.

“Dada un comentario infortunado, pero involuntario de Lola Latorre, se disparó el tema de mi salud en todos los medios y algunos sitios berretas”, añadió.

LEER TAMBIÉN: Nacha Guevara aclaró los rumores sobre su estado de salud e hizo un fuerte descargo

“Los odiadores seriales, los sembradores de veneno. Hacen memes, insultan, tienen malos deseos. Y eso me hiere, a mí, a mi familia y a mis amigos", remarcó.

"Un poquito más… Burlarse de alguien que se cree que está enfermo. Solo voy a decir una cosa...”, cerró Nacha con el dedo haciendo fuck you.

Descargo de Nacha Guevara en Instagram

"Para que se queden tranquilos todos, estoy bien de salud. Cuando hago esto (en referencia a los temblores) es consciente, es voluntario, porque sino me pasaría siempre y no podría dejar de hacerlo", dijo la actriz.

"En general me ocurre cuando estoy por decidir algo, cuando no sé qué hacer. Cuando estoy en el Cantando y me ocurre es porque miro ciertas cosas, algunas tan feas, y trato de descifrar cómo pueda encarar y cómo puedo hablarle al otro sin ofenderlo, sin descalificarlo. Es como cuando tengo un pequeño dilema que me pasa eso", detalló.

Y finalizó: "Pero no se preocupen. Si tuviera una enfermedad no sé qué haría, la verdad no sé qué haría, decidiría en el momento qué hacer con eso. Porque eso le pertenece a cada uno, y cada uno tiene el derecho de hacer con eso lo que le plazca y lo que le parezca mejor".

¿Por qué lo hizo?

Todo parece haber comenzado por una burla de Lola Latorre sobre los temblores de Nacha.

La hija de Diego y Yanina Latorre se encontraba dando un móvil para el programa conducido por Lourdes Sánchez y Lizardo Ponce y se refirió al nerviosismo previo a su acto en el "Cantando 2020": “Estoy retranquila, pero Lucas, mi compañero, está muy tenso. Tiembla un poquito, a lo Nacha”.

¡Un archivo que condena!

Con el escándalo en puerta, aparecieron dos videos que son de más de un mes donde Yanina en un vivo con Lizardo Ponce ya se ríe de los temblores de la jurado.

LEER TAMBIÉN: Mica Viciconte aclaró cómo está su relación con Laurita Fernández: "No me amigué"

Como si esto fuera poco, en otro vivo entre Latorre, Lola y el compañero de la joven en el "Cantando", Lucas Spadafora, también se habla del tema.

Aquí la prueba (video 1)

Video 2