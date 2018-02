Any Ventura contó la verdad sobre la propuesta de Radio 10 para sumarse a sus filas

Radio 10 cayó al tercer puesto en las emisoras AM de la Argentina y es por eso que intenta refrescar su programación para lo que se viene en 2018.





Ángel de Brito, el conductor de "LAM" por Bailando 2017. Pero el periodista, aparentemente, no irá a la radio por deudas que tiene el Grupo Ceibo con él (es el mismo grupo empresario que paga los sueldos de Showmatch). Es por eso que tenían casi abrochada la llegada deel conductor de "LAM" por el Trece y jurado delPero el periodista, aparentemente, no irá a la radio por deudas que tiene el Grupo Ceibo con él (es el mismo grupo empresario que paga los sueldos de Showmatch).





Any Ventura apareció como la primera alternativa. Hablamos con ella y esto nos comentó: "No tuve ninguna propuesta, solamente escuché radiopasillos, que me iban a llamar. Yo estoy feliz en la 750, tengo mi programa hace dos años. Estoy muy contenta y no me gustaría cambiar. Me dieron una gran oportunidad". apareció como la primera alternativa. Hablamos con ella y esto nos comentó:





"Hago un programa que me gusta, en una radio que me gusta... No vería por qué cambiar. Para mì, así estoy bien", cerró Ventura, dejando claro que es poco probable que termine en Radio 10.