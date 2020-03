El anuncio de Moria Casán sobre "Incorrectas": "Esto no es una despedida, es un stand by"

Moria Casán comunicó este jueves una decisión sobre el futuro de "Incorrectas", América.

La conductora comentó que no saldrán unos días al aire debido a la problemática que existe en Argentina por el Coronavirus. Luego volverá el ciclo a su normalidad.

LEER MÁS: Moria Casán sobre Federico Bal: "Me pareció muy valiente que lo diga, es un gladiador"

"No se pongan tristes porque esto es para el bien de todas, pero hoy va a ser el penúltimo programa de Incorrectas", indicó la One.

"Por las razones que estamos viviendo. Si bien yo decidí voluntariamente la reclusión en mi casa porque soy mayor y tiene sus riesgos, y además por pedido de mi hija", argumentó.

LEER MÁS: Mirtha Legrand se reencontró con Moria Casán y Nacha Guevara

Y remarcó: "Esto no es ni joda ni vacación, no me lo pidió el canal. Enseguida el canal me mandó el móvil".

"Esto tampoco es una despedida, es un stand by de Incorrectas. Tampoco quiero que Incorrectas pierda su esencia. Acá me siento como encuartelada", explicó Moria.