Antonio Ríos con Jey Mammon: habló de su dura infancia y un sueño que no pudo cumplir

Anoche, Antonio Ríos estuvo en "Los Mammones" (América TV). El cantante si bien es perfil bajo, de vez en cuando hace sus apariciones en radio y televisión.

Ríos se ha convertido en un artista sólido de la movida tropical y, durante la charla con Jey Mammon, además contó a qué cosa no se pudo dedicar.

"Este tipo que vemos hoy, con todos esos anillos, talentoso… cuando eras niño tuviste una infancia muy difícil", destacó el conductor. En ese sentido, el músico sostuvo que jamás imaginó llegar a donde está ahora, siendo una personalidad destacada de ambiente artístico.

Sin embargo, mencionó otra cosa que también le gusta hacer: "De chiquito me gustaba mucho jugar a la pelota. Estaba a punto de jugar al fútbol profesionalmente pero al mismo tiempo también venía haciendo música". Jey comentó que empezó jugando en el club El Porvenir y luego iba a pasar a Racing pero no quisieron darle el pase: "Después me empecé a dedicar a la música, hasta que me casé. Me cortaron las alas", señaló entre risas.

Y también contó otra anécdota relacionada con su compleja infancia: "He llegado a lustrar zapatos. Nosotros llegamos muy chiquitos acá a Buenos Aires. Yo tenía 7 años, el otro 8, el mayor unos 10. Mis viejos vinieron porque los rajaron del laburo allá pero no teníamos casa acá, y nos trajeron igual. Hacía changas y ganaba poquito. Entonces fabricó dos cajones y nos dijo ‘muchachos tienen que ayudarme'".

Luego Jey sorprendió con un dato sorpresivo: "Sos un tipo muy productivo. 20 hijos y 14 nietos. La pregunta que no puedo dejar de hacer es si los podes decir a todos los nombres de corrido". A lo que Antonio respondió: "Los digo por pareja, si no se me hace un entrevero", en relación a que tuvo hijos con distintas mujeres.

