Antonio Ríos habló de su historial amoroso: "He llegado a convivir con cuatro mujeres al mismo tiempo"

Antonio Ríos habló de su particular historial amoroso en "Intrusos", América. El cantante de cumbia comentó que tiene 19 hijos y 14 nietos.

"Tus hijos no te pueden manejar la vida, a mí por lo menos no me la manejan. Nadie se mete gracias a Dios, cuando se meten lo hacen bien", explicó "el maestro".

"La más chica tiene 17 y la más grande 43. Tengo 14 nietos y 2 bisnietos. Tengo 19 hijos y 14 nietos", afirmó el popular artista.

Y señaló: "Mi descontrol fue después del grupo Malagata. Hasta los 35 tenía dos hijos. Después cuando me hice famoso, bueno... Estaba solo y tenía diferentes hogares, no estaba con nadie. He llegado a convivir con cuatro mujeres al mismo tiempo".

"Nunca me alejé de mis hijos, los veo siempre", remarcó Ríos.