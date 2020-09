Antonio Laje sobre el súper cepo a los que cobran ATP: "¡Ustedes afanaban en dólares!"

Los bancos retomaron este lunes la de venta de dólares a través del home banking y las aplicaciones móviles luego de estar suspendida por 12 días.

La novedad conocida en las últimas horas es que tampoco podrán comprar quienes cobren parte de su salario por ATP.

Antonio Laje, conductor de "Buenos Días América", habló de la hipocresía del mensaje de ahorrar en pesos porque en las principales causas de corrupción de nuestro país había un cambista.

"Tomá medidas con fundamento. Esto no es por 200 dólares. Si el fundamento es que no hay dólares en la Argentina tomá la medida, hacete cargo de los costos políticos, ya todo se hizo. En el gobierno de Cristina Fernández tampoco se podía ahorrar en dólares, ¿no sé si se acuerda? Vos viajabas, la AFIP te autorizaba, ponías la fecha del viaje, ahí te autorizaban cuánto te vendían. Nunca nadie supo cuál era el cálculo que hacía AFIP para darte ese dinero. Después se autorizó el atesoramiento pero te decían cuántos podías comprar", expresó el animador de América.

Y agregó enojado: "Los argentinos ahorran en dólares porque no hay moneda en la Argentina. Es tan importante el dólar. Hay mucha hipocresía en los gobiernos, en los funcionarios. El dólar es para no perder. Los que hoy nos están diciendo que hay que ahorrar en pesos basta con remitirse a otros gobiernos cuando también formaron parte y se van a dar cuenta que también compraban dólares. Digo, en las cajas de seguridad aparecían dólares. En la corrupción, el bolso de López, tenía moneda extranjera. Tan importante era para los funcionarios que la causa más emblemática en corrupción, la de los cuadernos, tenía una pieza clave que es Ernesto Clarens. ¿Esta pieza clave a qué no saben qué hacía? Hacía el cambio de moneda. El dólar para los corruptos querían cobrar dólares porque la obra pública se cobra en pesos, alguien tenían que cambiarlo. Ustedes afanaban en dólares. Hasta desde el afano cambiaban a una moneda para no perder en el afano".

Y enfatizó: "Lo que hace falta es una moneda fuerte. Cuando uno la tiene ni hace falta cambiarla para viajar. Esto es lo que molesta tanto cuando desde el sector de la política se ponen a dar clases de una moral que no tienen. Organizaron una causa de corrupción tan grande que tenía un cambista. Ni los corruptos quieren los pesos".

