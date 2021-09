Antonio Laje: "Son una manga de inútiles, lo único que saben hacer es imprimir billetes"

Antonio Laje explotó al aire este miércoles tras el caso del fundador de una Pyme de San Pedro que sufrió un bloqueo sindical en su empresa. "Cuiden alguna vez a la gente que da trabajo. Da mucha bronca", comenzó el periodista en Buenos días América.

"Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, ¿no se te ocurre decir algo de todo esto? Es una pyme que te paga los impuestos y sueldos. 7 de cada 10 empleos son de pyme. No se te ocurre agarrar un micrófono, que tanto hablan al pedo, y decir algo sobre esto. Entonces cómo no quieren que la gente no esté enojada con ustedes", precisó el conductor.

Y apuntó: "Muchachos, hagan algo. Después se sorprenden de la paliza electoral. Pero agradezcan que no fue por más, porque la verdad son una manga de inútiles".

"Es imposible pensar en un país así donde no defendes al que da empleo. ¿Qué querés distribuir si no tenés dinero para distribuir? Lo único que saben hacer es imprimir billetes y regalarlos. ¿Qué parte no entienden que eso fracasó siempre en el mundo y en Argentina?", fundamentó Laje.

"En noviembre no se vengan a sorprender. La mayor parte de la Argentina está harta y no es sólo lo económico. Te ganó un espacio político que fracasó en lo económico. Macri arrasó la economía también sin embargo te pasó por arriba en las elecciones. Porque no es sólo lo económico, acá no se defiende al que está dentro de la ley y genera riqueza, lo único que saben hacer es imprimir billetes, lo único que se les ocurre. La Argentina ya no puede ir más por ahí", finalizó con mucha indignación.