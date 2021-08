Antonio Laje: "El Gobierno está yendo a una Argentina de planes y la solución es la educación"

Antonio Laje realizó una fuerte editorial el miércoles en "Buenos Días América" basada en la importancia de la educación en la Argentina, a raíz de un caso de una mujer que expuso desde Twitter.

"Si no hay estudio, no hay forma de salir adelante ni de competir. Cuando lees estas cosas entendes que la educación parece no interesarle a la política. Hay que poner orden en las prioridades y el presidente primero tiene que darse cuenta que no puede violar una ley. La Argentina como está, con el 45 de pobreza y nivel de caída en la educación, no tiene salida", indicó el periodista.

Y remarcó: "Hoy el Gobierno no está yendo a una Argentina para que las empresas generen trabajo, está yendo a una Argentina de planes. Si bien hay un porcentaje de gente que quiere los planes, hay otro porcentaje que siente vergüenza de cobrarlos y quiere trabajar. Hay que pensar en serio cómo votamos".

Laje agregó contundente: "Pagale bien a los docentes y exigile que sean buenos y bien preparados. Empezá a que los chicos vean futuro. Los planes no generan futuro".

"Cuando mucha gente está mirando hacia fuera lo hacen presionados, echados. Hay que generar un país con educación y no lo están haciendo, no les interesa. No terminan de entender que la Argentina no sale sin educación", siguió el conductor.

Y cerró: "Es un tema central. Si no educas a la sociedad, no hay futuro en la Argentina. Por suerte, con educación vamos a exigir mejores dirigentes políticos".