Antonio Laje reaccionó con altura al recibir al aire el insulto de un televidente

El conductor no se quedó callado y respondió el mensaje agresivo que le escribió una persona a través de Telegram.

Buenos Días América es el primer programa que habilitó un contacto por Telegram con sus televidentes.

Los conductores, Antonio Laje y María Belén Ludueña, van leyendo las consultas de los usuarios de la app Telegram y los hacen participar del envío periodístico de las mañanas de América Tv y A24.

LEER TAMBIÉN: Nati Jota sobre las críticas que recibe en las redes: "Un poco me acostumbré, pero estaría bueno que no sea tan así"

La consigna de hoy fue: ¿Cuál es el precio que pagan por la nafta en donde viven?

“Laje sorete”, escribió una persona a través de Telegram. El periodista vio este mensaje agresivo, no se quedó callado y decidió contestarle al televidente.

“Y bueno, son opiniones... Son opiniones... Qué se yo, no tengo ningún problema... Doy la cara y me la banco todos los días, no como vos que lo escribís en un mensaje anónimo”, afirmó mirando a cámara.

“No me preocupa realmente. Lo que siempre pido es si no te gusta lo que digo, primero, no tenés que verme. Estás mirando, estás escribiendo e insultando... La verdad es: decí lo que pensás sin insultar”, señaló Laje.

LEER TAMBIÉN: Luciana Salazar: "Todo lo que hace Martín es para lastimarme"