Antonio Laje se quebró al aire: "Creo en las exigencias, no en los maltratos"

Antonio Laje hizo su descargo este lunes por la señal de Buenos Días América, A24 y América, respecto de las denuncias surgidas por parte de colegas tras haberlo señalado por "maltrato laboral". "Si alguien se sintió maltratado, de corazón, le pido disculpas. Tengo el alma partida", expresó el conductor.

"Para mí es dificilísimo hablar de este tema, nunca me imaginé que iba a estar en una situación así", indicó Laje en el inicio de su relato. Y, en un mensaje a los televidentes, agregó: "Yo soy esto. Ustedes me ven todos los días en el aire, me acompañan desde hace muchos años. Me hicieron crecer. Confiaron y confían en mí. Por eso es que necesito hablarle a ustedes".

"Nunca pensé la maldad, virulencia y agresión de lo que estuve viviendo con mi familia en estos últimos días. Tengo el alma destruida, el corazón partido por lo que estuve viviendo", indicó el periodista, visiblemente consternado.

"Hace más de 30 años que estoy en esto ¿saben qué? No me importa llorar. Me tocó crecer con los periodistas más exigentes. Empecé como muchos en radios truchas, pagando el espacio con amigos, trabajando gratis hasta que finalmente conseguí mi primer trabajo y empezar a crecer", contextualizó. Y añadió: "Lo hice rompiéndome todo. Creo en el esfuerzo, el mérito y las exigencias. Yo no creo en el maltrato, creo en exigencias".

"Tuve la suerte de crear medios desde cero, formar equipos y que hay periodistas brillantes que salieron de mi escuela y que se destacan en otros medios. De los productores de este programa (BDA), el éxito pertenece a mujeres. Sistemáticamente las vienen a buscar de otros canales", indicó.

Y explicó: "Acá se viven tensiones. Y este trabajo no es para todos. Esto no se soporta fácilmente durante cuatro horas. Todas las señales a esta hora estamos con lo mismo".

"Yo no soy campanita, soy serio y muy tímido. A veces hasta parezco mal educado por ser tímido. Obviamente que me enojo cuando las cosas salen mal y ustedes se merecen que estén bien. Si sale mal un audio o un graph, me enojo, no lo oculto. No me enojo desde lo personal, sino de lo laboral", dijo.

"Trabajo acá hace muchos años. No hay ninguna denuncia sobre mí en ningún lado, en el canal, en Recursos Humanos. Me puedo equivocar, exigir mal, pero de ninguna manera soy maltratador", manifestó.

Y continuó: "Este ataque feroz para destruirme a mí y a mi familia, no tiene nombre. No tengo problema en pedir disculpas si alguien se sintió maltratado".

"Soy exigente, tengo mal humor, sí. Pero de ninguna manera está en mi maltratar. Le quiero agradecer a las dos personas que hablaron de maltrato. Tal vez uno no entiende que para mí no sea maltrato, Para alguna persona puede no estar bien. Y yo tengo que entender eso. Pasa por lo que la otra persona siente", reconoció.

"Si la persona se sintió maltratada, de corazón le pido disculpas. Voy, me siento y se lo pido cara a cara porque de ninguna manera merece sentirse mal. Jamás quise maltratar a nadie, tengo valores enormes. La semana pasada no quise hablar por lo furibundo que era el ataque y hasta tan operado en algunas cosas, basado en gente que se sintió mal", indicó Laje.

"No sé de donde viene el atraque. Tengo claro que están intentando bajarme, sacarme del aire y destruir a mi familia. Toda la vida di la cara. Yo no ando en las sombras, no me escondo en las redes. Voy a seguir acá y, de nuevo, mil disculpas a los que se sintieron lastimados. Jamás fue mi intención", concluyó entre lágrimas.

A24