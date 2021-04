Antonio Laje ante los piquetes: "¿Qué le van a pedir a la gente el viernes? Esto es una vergüenza"

En la mañana de martes se generó un caos de tránsito por un corte piquetero en la Avenida 9 de Julio altura Obelisco.

Pese a las restricciones por la pandemia, movimientos sociales realizaron diferentes marchas en el microcentro porteño, complicando los accesos a la Ciudad y a los trabajadores a primera mañana.

Antonio Laje se refirió a esto en "Buenos Días América" y se mostró muy disgustado con el gobierno Nacional y de la Ciudad por permitir estas manifestaciones ante el riesgo sanitario que implica y luego pedirle un mayor esfuerzo a los comerciantes y la población en general.

LEER MÁS: El motivo que provocó la crisis del Polaco con Barby Silenzi: "La foto que le comentó Francisco Delgado no era de la hija"

"¿No controlan? Si ya se sabía esto. Si estamos en una emergencia y catástrofe como dicen todos los días. ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? ¿Qué le van a pedir a la gente el viernes? ¿Qué le van a pedir al dueño de un restaurant que a las 8 está cerrado? ¿Qué más le van a pedir con esto?", indicó contundente el periodista.

"En serio, ¿qué le van a pedir a la gente? Esto es una vergüenza y como mensaje a la sociedad es muy malo. No me vengan a hablar del sistema está dinamitado, explotado, no me vengan a hablar de eso cuando permiten esto. Si el sistema está explotado, cosa que es cierto, ¿qué están permitiendo? O gobiernan o no gobiernan. Después los mensajes de la vida, ¿la vida de qué? Es una vergüenza esto", enfatizó.

LEER MÁS: Luis Ventura: "Me dan ganas de ir a cagar a trompadas a mi informante sobre la muerte de Cacho Fontana"