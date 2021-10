Antonio Laje: "Me parece terrible ver cómo nuestros hijos se van"

Antonio Laje analizó este martes la charla de L-Gante con el presidente Alberto Fernández y las críticas que recibió el cantante por esa visita al mandatario.

"¿Ustedes qué se creen, que los jóvenes son tontos? Cuando ven que no tienen ninguna perspectiva de conseguir un trabajo", explicó el periodista.

"Los jóvenes no pisaron una universidad desde el año pasado. Eso sí, tenemos los estadios llenos. Con el esfuerzo que significa estudiar. ¿Se creen que los van a convencer llamando a L-Gante o con un Tik Tok de un boliche que están abiertos?", añadió.

"No tienen ni la posibilidad ni siquiera de alquilar los chicos. No pueden pensar de acceder a un crédito a una propiedad porque las economías están destrozadas", enfatizó Laje.

Y contó: "Lo mejor que pueden hacer, si quieren conquistar a los jóvenes, es darles un proyecto de país, una perspectiva. Aquel que puede está pensando hoy en irse. Yo tengo dos hijos: Candelaria, 23 años, si Dios quiere termina este año la facultad, carrera de diseño industrial en la UBA, universidad maravillosa. Está mandando currículums a todos lados, perspectiva de trabajo cero, y está mirando irse afuera, porque quiere hacerse un futuro".

"A mí me parece bien que quiera hacerse un futuro. Me parece terrible ver cómo nuestros hijos se van. Y lo peor es que uno tiene que darles la razón a los chicos cuando están pensando en irse porque la Argentina no te brinda ninguna perspectiva a los jóvenes", añadió el periodista.

"Mi hijo menor tiene 18 años y recién pasado mañana va a ir por primera vez presencial a la facultad. Parece que todo está abierto menos una universidad, que es una posibilidad de futuro. Los chicos son mucho más inteligentes y vivos que ustedes. Ustedes los quieren usar y no se van a dejar usar", sentenció indignado.