Antonio Laje tras un nuevo piquete: "Sigan jodiendo y esto en algún momento va a tener un final complicado"

Antonio Laje manifestó su preocupación otra vez tras un nuevo piquete en la calle y dejó en claro que la sociedad puede reaccionar como ocurrió en otros países como Colombia o Chile.

"Estamos perdidos en la Argentina, no hay salidas. Nadie se anima a tomar medidas, nadie quiere pagar el costo político. Este gobierno y los que estuvieron me parece que se equivocan pensando que la gente no va a reaccionar, yo creo que en algún momento la sociedad va a reaccionar", indicó el periodista en "Buenos Días América".

"En algún momentos nos vamos a hartar tanto y va a ser muy complicado. Ahora cuando vos decís esto te dicen: ah, sos un golpista. No, esto no es ser golpista, esto es marcar lo que pasa. Fijate lo que pasa en Colombia, lo que pasó en Chile. ¿Por qué no va a pasar en Argentina? ¿Por qué no va a pasar en nuestro país? ¿O te pensas que la gente no tiene un límite?", agregó, junto a la presencia del reconocido abogado Juan Pablo Fioribello en el estudio.

LEER MÁS: Antonio Laje: "Señores políticos: Argentina es un país pobre y necesita educación"

Y argumentó: "Ya la economía no funciona, tenemos 50 por ciento de pobres, no podemos ni movernos pero se pueden mover ellos y se puede reunir el presidente con 50 personas que no pasa nada. No podés enterrar a tu familia pero sí puede haber mil personas en el entierro de un ministro. En algún momento va a haber una reacción, esto lo que no entienden desde los gobiernos. Se está haciendo invivible la Argentina".

"Invivible e improductiva. Están agotando a la gente y agotando al que produce además. El que produce no soporta más esto. No puede esperar tres horas por un corte. Están liquidando no solamente a la sociedad sino al sector productivo. Sigan jodiendo y esto en algún momento va a tener un final complicado. En algún momento la gente se va a hartar. Y esto no es ser golpista, esto es advertir lo que ustedes del lado del que están no advierten. No hay más paciencia, no se puede vivir de esta manera. Y encima estamos en pandemia, con el riesgo sanitario altísimo", cerró categórico Laje.

LEER MÁS: Antonio Laje ante los piquetes: "¿Qué le van a pedir a la gente el viernes? Esto es una vergüenza"