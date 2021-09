Antonio Laje, jenga y análisis de las renuncias presentadas en el Gobierno de Alberto Fernández

Antonio Laje analizó con un jenga sobre la mesa las renuncias presentadas el miércoles en el Gobierno de Alberto Fernández con respecto a personas que responden a Cristina Fernández.

Después de una carta de Wado de Pedro, al menos 12 funcionarios que responden a la ex presidenta pusieron su dimisión a disposición del Gobierno tras la dura derrota del Frente de Todos en las Paso, tema que generó un gran sacudón a nivel político y social.

"Cristina Fernández pensó que haciendo esto lo vaciaba de poder y lo ponía en jaque a Alberto Fernández. Nunca se imaginó que Alberto Fernández iba a esperar y ver lo que hace", indicó el conductor de Buenos días América.

"La verdad es que se pueden ir todos los que presentaron la renuncia, y por suerte, a pesar del esfuerzo enorme que están haciendo por incendiar la Argentina, la Argentina va a salir adelante", profundizó.

Y remarcó: "Este es el gran error de cálculo de Cristina: pensó que Alberto Fernández en dos horas le cambiaba todo el Gabinete y no lo va a cambiar, lo va a cambiar cuando considere. Lo más seguro es que se cambie después del 14 de noviembre".