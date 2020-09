Antonio Laje, indignado: "Todos los días nos confirman que se meten en la política para robar"

Antonio Laje se indignó al aire y dio un fuerte mensaje contra la dirigencia política cuando pusieron al aire en "Buenos Días América" (América Tv) el video de María Eugenia Bielsa.

En las últimas horas trascendió un video de la pasada campaña presidencial cuando Bielsa daba charlas entre militantes para convencerlos de votar por el kirchnerismo, a pesar de admitir que “robamos” durante los gobiernos K en el país.

LEER TAMBIÉN: Diego Ramos reveló que tuvo un encuentro sexual con más de una persona "sin querer"

"Como no voy a pensar que Cristina tiene que... Que el espacio que Cristina lidera tiene que estar... Primero porque vamos a hacer... digamos: por un lado la quiero. Por otro lado porque sé que... Porque sé que ha hecho mucho por los que menos tienen, voy a ser sincera, me duele en el alma ir y sentarme en una mesa y explicar por qué robamos muchachos, robamos, robamos... y esto perdónenme que lo diga así. Robamos. Y no hay que robar en la Argentina. La plata del pueblo no se toca. Yo no digo quién robó. Yo no sé quién roba. Digo, está a cargo de la Justicia", dice en parte del video que se difundió en redes sociales y en el portal El Disenso.

Bielsa fue la primera mujer que llegó a ser gobernadora de Santa Fe en 2003 y actualmente ocupa el cargo de Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

"No se entiende por qué la aplauden. En realidad lo que te está diciendo es que robamos. ¿Qué están aplaudiendo? ¡O aplauden porque ese es el estilo de vida que quieren en la política! Lo que te está diciendo es que roban. ¿Les sirve eso y se meten en la política para robar? Todos los días nos confirman que se meten en la política para robar. Esta es nuestra dirigencia política. Tenemos un problema gigantesco", disparó Laje en su fuerte respuesta.

LEER TAMBIÉN: Quién es Celeste, la joven novia del diputado Ameri que aparece en la escandalosa sesión