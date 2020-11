Antonio Laje sobre el impuesto a la riqueza: "No mientan más, no nos traten de estúpidos, no es un aporte solidario"

Este proyecto, que se ha denominado por la prensa especializada como el “Impuesto a la Riqueza”, en breve será tratado por el Congreso y, de convertirse en ley, llevará a un camino inexorable: su judicialización.

La semana que viene será tratado por la Cámara de Diputados y en ese contexto se impone la necesidad de introducir ciertos cambios para evitar que el tributa nazca viciado y con una muerte anunciada.

LEER TAMBIÉN: More Rial habló tras el accidente en la autopista camino a Córdoba

Antonio Laje, periodista y conductor de "Buenos Días América", fue muy crítico con la mirada del gobierno sobre el tema.

"No hacen un solo ajuste de gasto público, de la estructura del gasto público, y siempre vas a buscar el dinero al sector privado que está asfixiado", dijo Laje en su programa del lunes.

Y añadió: "Les quiero contar que no es un aporte solidario, es un impuesto, por eso entra por la Cámara de Diputados, con lo cual no mientan más, no nos traten de estúpidos. En una Argentina que está saturada de impuestos, ustedes políticos, lo único que saben hacer es más impuestos. Que ya les cuento que no lo van a poder cobrar nunca porque el nivel de movida judicial que va a haber por las inconsistencias que tiene que no lo van a cobrar nunca".

"Además es mentira lo que dicen que está referido a los patrimonios de las personas. Un empresario PYME, que es dueño de una SRL, tiene como patrimonio las acciones de esa empresa o de una SA, es su patrimonio, pero es una empresa, una persona que tiene un campo es su patrimonio porque es un factor de producción lo que tiene. No diferencia entre sistemas de producción y patrimonio. Aún tipo que tiene determinadas hectáreas, armaste una estructura de producción entonces grava el patrimonio. No hay más capacidad de pago de impuestos. Sí grava la producción porque muchas veces el patrimonio es la producción", expresó.

Y finalizó: "Es tan burdo como proyecto que no lo van a poder recaudar. Conceptualmente dejen de quitar dinero al sector privado. Lo están matando desde 2011".

LEER TAMBIÉN: Paulo Dybala cumplió 27 años: su especial deseo y el romántico mensaje de Oriana Sabatini