Antonio Laje a Gustavo Sylvestre: "La palabra 'libertad' es muy difícil que vos la puedas entender"

Claudio Belocopitt salió al aire en el programa de Gustavo Sylvestre por C5N y el periodista cuestionó el mensaje de algunos periodistas que trabajan en la señal donde el presidente de la Unión Argentina de la Salud es accionista.

"Es la vida o es la muerte", exclamó Sylvestre, haciendo referencia al trato de la pandemia en los medios. "Ustedes me han visto en programas donde la gente coincide o no con lo que pienso", sostuvo el empresario.

Lo cierto es que Antonio Laje le contestó este viernes a Sylvestre y fue muy duro, dejando en claro que en América y A24 se trabaja con absoluta libertad de pensamientos.

"Sylvestre ustedes lo deben recordar, es el mismo que dijo los militares perdieron la guerra de Malvinas en forma de cobardes. Es muy difícil explicarle esto a Sylvestre. En este canal se trabaja muy cómodos y tranquilos, en plena libertad, ni siquiera hace falta que se los diga, yo digo lo que pienso y todos los periodistas de Buenos Días América lo mismo, y pensamos diferente y pensamos diferente que otros periodistas de nuestro canal", explicó Laje.

Y remarcó: "Yo hace siete años en este canal, no me quedaría siete años en un lugar incómodo. Pero además lo ven. Ven que trabajamos realmente muy cómodos y con mucha libertad. La respuesta de Belocoppit fue clarísima, yo digo lo que pienso pero me gusta que los periodistas digan lo que piensan y lo respeto. Y así se trabaja en América".

"Por eso es difícil explicarle a Sylvestre. Es difícil que una persona como Sylvestre donde está trabajando entienda lo que es trabajar en libertad. Acá se trabaja en libertad. Y te juro Sylvestre, te entiende, la definición de la palabra libertad es muy difícil que vos la puedas entender", cerró categórico.

