Antonio Laje: "Señores políticos: Argentina es un país pobre y necesita educación"

Antonio Laje, en su editorial en "Buenos Días América", apuntó contra la "pelea de poder" en la clase política que "dinamita la educación", en el marco la disputa por las clases presenciales en la Ciudad que protagonizan el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Ustedes, políticos, están logrando que se viva cada vez un poco peor, ¿no les da vergüenza en lo que han convertido a la Argentina?", sostuvo el conductor en su clásica editorial.

LEER MÁS: Barby Silenzi contó el episodio que desencadenó en la separación del Polaco

"Están haciendo estallar la educación. Los que dirigen tienen que lograr decisiones de consenso, no unilaterales. Se armó una escalada judicial que es para ver quién tiene más poder. En el medio están los chicos y los padres", indicó Laje.

Y luego añadió: "No hay país viable de esta manera. Tienen que generar soluciones, no problemas. No tienen la más p.. idea de cómo vive la gente".

Laje, además, criticó a la Corte Suprema por los tiempos que se tomó para expedirse sobre la cautela que presentó el gobierno porteño contra el DNU del Ejecutivo que paralizó las clases presenciales: "Esto se tiene que resolver cuanto antes, en 24 horas y no en cinco días".

"Las clases virtuales no sirven para nada. Los resultados del año pasado, según los maestros y docentes, son nefastos", manifestó el periodista en su análisis.

Y concluyó: "Cierren lo que tengan que cerrar, pero no la educación (presencial) porque no hay futuro. Somos un país pobre, necesita educación y políticos que sepan lo que pasa".

LEER MÁS: Martín Baclini desmiente haberse vacunado en Miami: "Todo lindo, nada que ver"

Fuente: A24.