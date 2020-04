Laje explicó y mostró documentos que confirman que Tinelli sí pidió una valija con medicamentos

Antonio Laje, que además de periodistas es piloto de avión, contó el procedimiento del vuelo sanitario que pidió Marcelo Tinelli para que le lleven medicamentos para continuar con un tratamiento de Buenos Aires a Esquel.

La polémica se suscitó este fin de semana cuando el diario Clarín publicó una nota en la que aseguraron que el conductor se hizo llegar una valija de al sur, donde está pasando la cuarentena obligatoria junto a su familia, poniendo en duda su contendido.

“Todos los vuelos tienen que estar autorizados y este se aprobó como traslado de medicamentos, nada del proceso estuvo mal”, aseguró Antonio en Buenos Días América, de A24 y América, y mostró los documentos desde el plan de vuelo a la declaración jurada que presentó en Baires Fly y de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). “Si mentís ahí vas a tener un problema”, afirmó el periodista que contó que en Esquel son muy rigurosos con los vuelos debido a que en la provincia no presenta casos de coronavirus.

“Tinelli no compró los medicamentos en Esquel porque no estaban, no se consiguen allá ni acá, por lo general son importados y los trae la prepaga. La cuarentena supuestamente iba a terminar en una fecha y se extendió”, explicó los motivos del pedido.

“Valija que sale con medicamentos se escanea en Aeroparque cuando sale y cuando llega a la provincia también. Es una traslado de mediacamentos y es un vuelo sanitario. Se abre una causa judicial cuando llega a Esquel”, comentó sobre el tema que enojó mucho al conductor con el diario y dejó en evidencia la mala relación que tiene el grupo con el conductor, que tenía previsto volver a hacer su programa a El Trece en poco tiempo más.

“Cuando llega a Esquel el jefe de aeropuerto les pregunta para que institución iban los medicamentos porque nadie de sanidad los fue a buscar. Al decirle que eran para un particular se abrió la causa. No va a quedar en nada porque está el pedido y la autorización”, indicó Laje mostrando todos los documentos.

“En Argentina no se puede mover un avión si no es con las autorizaciones necesarias”, agregó.

“Es un vuelo sanitario porque es un tratamiento médico: están las recetas, las órdenes de portación de los medicamentos”, fundamentó.

Tinelli se mostró muy enojado con el matutino que afirmó que se sintió hostigado ya que, por haberse ido a Esquel con su familia, escribieron dos editoriales en los que lo trataron de "pelotudo".

