Antonio Laje tras el discurso de Alberto Fernández post derrota: "La soberbia no se la soporta más"

Antonio Laje analizó este lunes las palabras de Alberto Fernández post derrota a nivel nacional de Frente de Todos en las elecciones Paso 2021.

"No me pareció malo el discurso de Alberto Fernández, fue de alguien responsable de la derrota. Sí no entiendo para qué grita", comenzó el periodista en Buenos días América.

"Claramente hicieron cosas mal, por no decir que hicieron cosas desastrosas. No me voy a meter en la pandemia, ahora el vacunatorio vip es una vergüenza. La fiesta de Olivos, aunque todos los candidatos del gobierno nos decían que eso no iba a afectar, obviamente que afecta", explicó Antonio.

Y siguió: "Quedó demostrado que el presidente cometió un delito, no un error, por lo menos a la gente le quedó muy claro a la hora de votar. La parte económica fue desastrosa. Cuando vos le das la espalda a los dos sistemas productivos más importantes que tiene el país como el campo y la industria, ¿en serio todavía se preguntan qué hicieron mal? No hiciste nada bien. Cuando vos le das la espalda al campo y a la industria decime qué te queda en la Argentina. Algo de servicios y después una economía de planes y de asistencia".

"Es muy probable que un núcleo duro del kirchnerismo esté cómo con una Argentina de planes y asistencialismo pero por suerte la mayor parte de la sociedad no está cómoda", fundamentó Laje.

Y argumentó: "Pedir ayuda a cada uno de los argentinos no está mal. La soberbia no se la soporta más. Y éste es el resultado. Uno para ser soberbio tiene que tener espalda. Hay que ser mucho más humilde y pedir ayuda y rodearse de lo que más saben. La meritocracia es fundamental, presidente".

"No tiene ningún plan económico, nada. No me pareció mal el discurso del presidente: la derrota fue brutal. Todos estaban en la foto. Todos nosotros queremos que a usted le vaya bien. Ojalá dentro de dos.años ustedes pueda entregar el país mejor. El problema es que la mayor parte de los argentinos vemos que vamos a otro camino. Otra cosa completamente diferente. Ahora tal vez llegó el momento de trabajar y terminar con las fiestas. Ahora llegó el momento en serio de tener las ojeras por trabajo y no por otra cosa, señor presidente", finalizó.