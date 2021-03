Antonio Laje explotó tras la aparición de Maia: "¿Qué mier.. de país ven los políticos?"

Maia Yael Beloso, la niña de 7 años que se encontraba extraviada desde el 15 de marzo, apareció con vida en Luján este jueves.

Antonio Laje hizo una fuerte editorial apuntando a la clase política y el poco futuro de los niños en la Argentina con la delicada situación social y económica que se atraviesa.

"Me asombra seguir escuchando a los políticos con su agenda cuando la Argentina está socialmente destrozada. Si no hubiese pasado esto, ¿cuál es el futuro de esta chiquita? Te lo multiplico por miles de chicos indigentes. Esto es lo que yo no entiendo, ¿qué país ven los políticos? ¿Qué mierda de país ven?", comenzó el conductor de "Buenos Días América".

Y siguió: "En serio, presidente (Alberto Fernández), ¿qué país ve? ¿Dónde está viviendo? La Argentina se viene destruyendo hace décadas, presidente tras presidente, son todos responsables de llegar a una Argentina con 40 por ciento de pobreza y cero futuro para muchos chicos sin escolarizar".

"Escuchar al presidente y los fundamentalistas kirchneristas hablar del lawfare cuando la Argentina está partida en pedazos y el 50 por ciento de pobres, la verdad te da mucho asco, es asco la sensación, un profundo asco escuchar a los políticos hablar de eso", puntualizó.

Y siguió: "Al común de la gente nos importa un carajo lo que le pase a Cristina Kirchner, Mauricio Macri o a quien fuera. No nos importa nada. A nosotros que nos rompemos el culo trabajando no nos importa eso. Que pase lo que tenga que pasar en la Justicia".

"Es desesperante escuchar a los políticos con su agenda de mi.... que no tiene que ver con la agenda nuestra y nada que ver con la realidad. Pero como a la política le sirve la fábrica de pobres entonces tenemos este país", finalizó.

