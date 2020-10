Antonio Laje durante el desalojo en Guernica: "Estamos yendo a una Venezuela blue"

Después de casi 100 días, la Justicia dio la orden y este jueves desalojaron el predio de Guernica. Un grupo de manifestantes resiste violentamente el operativo lanzando piedras a los efectivos. Disparos, corridas y tensión se viven en el barrio que rodea el predio bonaerense, lugar al que se mudó el conflicto. Hay al menos 35 detenidos y 3 policías heridos.

Proyectiles y humo sobrevuelan a los más de 4.000 efectivos dispuestos por el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni. La infantería avanza resistiendo piedrazos con sus escudos. Los periodistas se cubren como pueden, mientras el enfrentamiento ocurre frente a sus ojos. Un cronista y un camarógrafo de A24 resultaron lastimados en la trifulca.

LEER TAMBIÉN: Pepe Novoa: "Laura está cantando porque no tiene trabajo y tiene que mantener a sus hijos"

"El predio fue recuperado y será restituido a sus verdaderos poseedores", manifestó el fiscal de la causa, Juan Cruz Condomi Alcorta, en diálogo con Antonio Laje, por América Tv. "Hay 35 personas procesadas por atentado a la autoridad", agregó.

Durante la transmisión de América, el conductor Antonio Laje hizo dos fuertes editoriales sobre lo que estaba ocurriendo en la localidad bonaerense.

"Estos movimientos de izquierda, ya que están tan de acuerdo con la usurpación, por qué no les ceden sus propiedades a los usurpadores ya que están de acuerdo con la toma de tierras y en contra del derecho a la propiedad por qué no ceden sus propiedades en lugar de estar a favor de violar la ley. En la Argentina están estas leyes. Si ustedes no están de acuerdo, en lugar de cortar una autopista a la gente que quiere trabajar y bastante difícil se les hace, entreguen sus viviendas, sus terrenos para que los usurpen. Sean coherentes con su ideología. ¡Porque con la del otro siempre es fácil! ¡Estamos muy dados vuelta en la Argentina! No respetamos las leyes... lo peor de todo es que hasta funcionarios de primer nivel como una Ministro de Seguridad de la Nación termina avalando y justificando la toma de tierras", dijo Antonio Laje visiblemente enojado.

Pero no se quedó allí, fue un poco más con su pensamiento sobre el tema.

"Si el gobierno de la provincia hubiera actuado con rapidez esto tampoco pasaba. Ahora el gobierno lo que tiene que hacer es encontrar una solución para las personas, pero no las de Guernica, acá hay que actuar sobre el 50% de la Argentina que está en la pobreza. Hay que dejarse de hacer politiquería barata. Hay que buscar soluciones de fondo. Entre otras cosas empezar en generar el famoso ministerio que nunca funcionó en la Argentina, donde hay que proyectar programas de desarrollo, bueno todo eso, lo que hay que hacer en la Argentina es armar programas de desarrollo. Hay que apuntar a sacar a la Argentina con trabajo, con estudio pero no con planes. Si la solución van a ser los planes, la Argentina va camino a una Venezuela blue. No es Venezuela, por supuesto, pero vamos en paralelo, por suerte lejos, pero vamos en un paralelo, hay que volver a trabajar, premiar al que trabaja, el mérito, mal que le pese al gobierno, mirar adelante con proyectos y programas", finalizó.

LEER TAMBIÉN: Ivana Nadal se fue de vacaciones a Chaco junto a su pareja