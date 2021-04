Antonio Laje muy fuerte contra los políticos por los altos índices de pobreza: "Son una vergüenza en serio"

"Estoy haciendo fuerza para no decir una mala palabra", precisó el conductor de "Buenos Días América" al analizar el 42 por ciento de pobres que hay en Argentina.

Antonio Laje apuntó contra los políticos por los altos índices de pobreza que se conocieron hace unas horas: el 42 por ciento de los argentinos está en esa condición al cierre del segundo semestre del 2020, según datos oficiales de INDEC.

"Cátedra de qué nos van a dictar si hicieron un desastre en el país, si están haciendo un desastre", comenzó el conductor de "Buenos Días América" mencionando a Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

"Cuando los escucho hablar digo: ¿qué pasa por su cabeza? Si ustedes hicieron este desastre. Estoy tratando de no insultar, y no tienen ni la menor idea de cómo salir. Hace un año estamos en pandemia, ¿Está el plan b? ¿Cuál es la idea que tienen para este año de pandemia? No tienen ni la menor idea porque es un país improvisado", siguió el periodista.

Y remarcó muy preocupado: "Ponés diez chicos en fila y seis son pobres. ¿Entendemos de lo que estamos hablando? Hace 14 años nacían estos chiquitos que son pobres y no les dieron ninguna solución".

"¿Qué pasa por sus cabezas cuando ven estas cifras de pobreza? No se les cae la cara de vergüenza y encima se sientan a dar cátedra. No es la pandemia, es la dirigencia de la Argentina", siguió.

Y volvió a remarcar: "Se les debería caer la cara de vergüenza. Mínimamente alguien tiene que sentar a todas las fuerzas políticas y ver qué pueden hacer para mejorar. Basta de la agenda de ustedes, empecemos a pensar de cómo sacamos a la Argentina de semejante tragedia. Dentro de diez años esto va a hacer mucho peor".

"Estoy haciendo fuerza para no decir una mala palabra, son una vergüenza en serio. Es terrible la situación de la argentina y no lo ven porque la agenda está en otra cosa. Estos índices son terribles. Hoy la Argentina es un país partido al medio y a los responsables de esto le importa absolutamente nada", finalizó.

