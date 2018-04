Antonio Grimau: "Los números de audiencia de 'Sandro' superaron las expectativas"

Finalmente, Sandro tuvo su merecido homenaje y su historia cobró vida para la televisión el lunes 5 de marzo por la pantalla de Telefe, cuando debutó "Sandro de América".

"Va de lunes a jueves, a las 22.30hs por Telefe. Eso fue una decisión del canal. En realidad, el formato original era una miniserie para emitirse una vez por semana, pero se cambió por este formato", amplió el prestigioso actor.

"Los números de audiencia superaron la expectativa. Venía con muchas ilusiones porque se laburó mucho y muy bien, pero los números superaron lo que uno podía pretender".

Para completar, se refirió a los comentarios negativos que recibió la tira: "Las críticas las tomo con la libertad que tiene la gente de opinar acerca del programa sin ningún tipo de limitación. Me puede gustar o no, y está todo bien. Caetano no quería un simil o una caricatura: quería que el actor recorriera con la mayor verdad las situaciones del personaje y él pensaba que ese era el perfil que la gente iba a aceptar".





Videoentrevista: Juan Pablo Godino - @JuanPabloGodino