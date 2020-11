Antonio Gasalla vuelve a trabajar junto a Guillermo Marín después de un complicado verano

El actor no pudo terminar la temporada pasada por un problema de salud. Tras la cuarentena hará un show por streming producido por el mismo empresario que lo puso en escena el pasado verano.

Allá por enero de 2020, Antonio Gasalla tuvo que bajarse de la obra teatral que encabezaba junto a Marcelo Polino por cuestiones de salud.

“Pidió viajar a Buenos Aires para ver a su médico. Tiene un cáncer de piel y un problema en su rodilla. Tiene que estar controlado. Se tomaron 72 horas para verificar si seguíamos con la obra... Ahora está siendo cuidado por su hermano y por su cuñada. Estamos atentos a su estado de salud y cómo se siente él”, con Polino por aquel entonces ya que Antonio optó por llamarse a silencio.

“Lo de la rodilla aparentemente tiene que ver con el cáncer de piel. No pregunto mucho porque estoy más del lado del amigo. Lo que me dice Antonio es que fue al médico, que se hizo todos los estudios. Me duele en lo personal esta situación”, agregó al respecto.

En medio de esta situación comenzaron a circular rumores de un enojo por parte de Guillermo Marín quien se perdió la posibilidad de terminar el contrato como estaba previsto.

Sin embargo, nada de eso fue cierto ya que Marín decidió volver a contratar a Antonio para un show en su nueva plataforma de streaming, Argentina Show Live.

"Tengo el honor y el orgullo de tener a la máxima figura que siempre quise tener. Para todos los que decían que estábamos peleados, vas a hacer un streaming en diciembre con nosotros", dice Guillermo en el video que grabaron juntos.

"Para mi también es una felicidad, yo creo que sos una buena persona y sos un muy buen profesional. Sos alguien con un gran criterio profesional. Espero que una novia que querías tener la hayas conseguido porque no se puede tener tres o cuatro a la vez", contestó Gasalla con ironía.

