Antonio Gasalla a Verónica Llinás: "Sacate el trapito verde, sos una mujer igual"

Ángel de Brito y Pía Shaw en "El Espectador", ciclo radial, Antonio Gasalla recibió el llamado de Verónica Llinás, la actriz que lo acompañó en ciclos como "Gasalla 91", "El palacio de la risa" y "Gasalla en pantalla". En el marco de una larga nota con, ciclo radial,recibió el llamado dela actriz que lo acompañó en ciclos como





Antonio le mandó un mensaje que marca a las claras dónde está parado frente al Colectivo de Actrices Argentinas al que Llinás pertenece. Entre halagos e historias vividas,le mandó un mensaje que marca a las claras dónde está parado frente alal quepertenece.





"Yo te quiero decir que te saques el trapito verde. Vos sos una mujer igual, no necesitás...", le dijo Antonio y Verónica respondió: "No te voy a dar bola, pero te quiero igual". Sin embargo, el actor siguió con su postura destacando la experiencia amorosa personal de Verónica Llinás. "No me des bola, tampoco te digo eso, pero vos has tenido un marido maravilloso, viajaste por el mundo. No sé dónde tenés la mujer golpeada vos", dijo el capocómico.





"No me vas a negar que el día que se juntaron como 80 eran todas mujeres súper realizadas desde que tenían 20 años", cuestionó Gasalla sobre el momento donde se hizo la presentación del caso Thelma Fardin y Juan Darthés.





"Sí, pero yo creo que eso no tiene nada que ver", intentó continuar con su idea Llinás, pero su colega la interrumpió: "No voy a discutir. Ya te lo dije. Chau, como sé que me vas a decir lo mismo que me decís hace 20 años".





Entonces, Llinás tomó la palabra nuevamente y finalizó su pensamiento: "Para no confundir: el trapo verde es por la legalización del aborto, que no tiene nada que ver con la realización o no realización de las personas".