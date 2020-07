Antonio Gasalla a fondo: "Mientras tengamos a este Presidente no sé cuándo se termina la cuarentena"

Tras su último paso por Mar del Plata junto a Marcelo Polino, su renuncia por cuestiones de salud aunque muchos sostienen que era porque la gente no iba a verlo y su enojo por el anuncio de retiro, Antonio Gasalla habló el fin de semana en el programa radial de su amigo y ex compañero de tablas.

Hoy en "Intrusos" hicieron una reproducción de los momentos más importantes de la charla que pasó por todos los estados.

Sobre la cuarentena, Gasalla fue tajante: "Me habían encerrado, con un hermano mío, me empecé a vestir, a poner ropa, a afeitarme, a ponerme el coso en la cara para salir a hacer las compras, empecé a estar despierto y vivo caminando".

Luego se metió con la información y su retiro del mundo teatral: "Hay cosas que pasan en esta profesión que son así. Me parece que me entienden mal, yo estúpido no soy. Si vas a un teatro que tiene toda la calle Corrientes cerrada las puertas con madera, yo no estoy diciendo ni hablando en qué fecha voy a abrir el teatro. Yo digo lo que pienso, lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer. Vos sabés que de un teatro me fui, a mí me tocaba el último cuarto de ese departamento que paré por medio había otra familia del otro lado que bailaban y cantaban hasta las 4 de la mañana. Yo estoy acostumbrado a poder elegir ya que tengo que hacer un éxito, porque lo que estábamos haciendo era un éxito, no me trates como un perro. Me trataba mal, alguien que no te deja dormir a la edad que yo tengo, y te tengo que llenar un teatro porque también es eso. Estoy hablando de los productores".

Gasalla también dijo que habló con Susana Giménez luego del accidente que tuvo en Uruguay y se refirió al vuelo privado de la diva que la sacó de la cuarentena en nuestro país.

"Hablé con Susana como tres horas el día que se dio vuelta el brazo. Es una mujer muy particular porque tiene dos casas y digamos que es la única que puede alquilarse un avioncito y se va a su casa del Uruguay", dijo.

Por último, según la óptica del actor, el país está siendo manejado por tres personas. "No sé si está claro cuando se va a abrir la cuarentena, si alguien te lo puede decir, si los teatros se van a abrir. Mientras tengamos a este Presidente y dos o tres personas más que manejan hoy día el país, me parece que para que alguien arregle la Argentina vamos a tener que hacer fuerza", finalizó.

