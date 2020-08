Antonio Gasalla, muy crítico con Alberto Fernández: "Un 40 por ciento de lo que dice casi ni se le oye, porque se traga la voz"

En la noche del domingo, Antonio Gasalla volvió a aparecer en un estudio de televisión, tras largos meses de ausencia.

Lo hizo en una entrevista que brindó para "Antes de mañana" (América) el ciclo periodístico que conduce Antonio Laje.

Entre otros temas, Gasalla manifestó su deseo de volver al trabajo, a pesar de las versiones que apuntaban un supuesto retiro.

Pero además, el humorista realizó una dura critica al presidente Alberto Fernández. Y relató las dificultades que sufrió durante el aislamiento social obligatorio, que lo tuvo confinado en su hogar.

“De entrada, por la edad que tengo, estuve dos o tres meses encerrado sin poder bajar a la calle ni a la vereda. No podía salir. Nos juntaron con mi hermano en mi casa, estuvimos con él tres meses sin salir a la calle”, indicó Antonio.

Sin embargo, luego reconoció que en un momento sintió la necesidad de comenzar a salir, a pesar de que las autoridades sanitarias proponían lo contrario.

“Yo no me quedé tan encerrado. Empecé a salir. Me compré una de estas, me la puse y chau”, dijo, señalando lo que aparentó ser una máscara de protección. Luego contó: “Cuando comenzó (la cuarentena) me quedé en mi casa porque era muy dramático todo. Hoy en día la gente anda por la calle pero los negocios están todos cerrados. Tengo que ir a un banco y las dos veces que fui estaban cerrados”.

En otro momento de la charla, Laje le consultó cómo se llevaba con la política: “A esta altura de mi vida ya no me meto, veo la política con humor”, señaló Gasalla.

Y luego desarrolló su idea, haciendo foco en las reuniones que mantienen Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Áxel Kicillof en la Quinta de Olivos: “Esto que yo veo, cuando se juntan estos tres, ¿vos entendés al presidente? Hay casi un 40 por ciento de lo que dice que casi ni se le oye, porque se traga la voz”, arrojó, picante, el actor.

En ese sentido, agregó: “Y los dos que tiene al lado (por Larreta y Kicillof) están como ‘¿Y, qué hago?’. A mí me parece que no están gobernando. Para gobernar tenés que tomar las cosas por la manija, ver qué pasa, cómo hacerlo… No para decir en un noticiero un montón de frases. Por ahí también están tan para adentro para no perjudicar a la gente, para no decir la verdad”.

