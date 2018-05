Antonella Menem: "Cecilia tiene todo mi apoyo; si le hacen daño a ella se lo hacen a Máximo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Infama recargado", América, y fue muy crítico de Cecilia Bolocco, ex pareja de su padre Carlos Saúl. Carlos Nair Menem estuvo eny fue muy crítico deex pareja de su padre

"No me sentaría con Bolocco, no hay chance, no me interesa. Me gustaría hablar con Máximo, con ella no tengo nada que arreglar, no tiene nada que ver conmigo. A esta altura creo que no estuvo enamorada de mi papá. Vi cosas que no me gustaron", señaló Nair. (Ver nota) , señaló

Embed



PrimicasYa se contactó en exclusiva con Antonella Menem, hija de Carlos Menem Junior, quien bancó fuerte a la ex modelo chilena. se contactó en exclusiva con, hija de, quien bancó fuerte a la ex modelo chilena.



"Yo la verdad que no puede decir nada de Cecilia porque no la conozco. Si puedo hablar de ella como madre y es excelente, sé que siempre quiere acercar a Máximo a sus hermanos y le fue imposible al igual que a mí".





"Cecilia como madre es excelente. Si lo ven a Máximo tiene la mejor educación, está re bien cuidado, no le falta nada. Yo me hablo siempre con él (Máximo) y está de la mejor manera", agregó Antonella.

maximo menem.jpg



Sobre lo manifestado por Nair, sostuvo: "No coincido para nada con la opinión de Carlos, aparte me molesta que él está hablando mal de Cecilia porque si hablan así de ella, le están haciendo daño a Máximo".



"A él (Máximo) le duele esta situación y lo sé. Al tener problemas con la madre, lo están teniendo con él, lo están lastimando con esto y yo lo sé, le afecta todo esto. Yo me hablo con él y se que es así pero él no quiere salir a hablar".





"Yo no me hablo con mi abuelo desde lo que pasó en 2009 con el conflicto con Zulemita. Yo hoy no tengo ganas de recomponer el vínculo. Para mí ya no son mi familia, sì lo son parte de los Yoma y Máximo, obviamente. Y Cecilia tiene todo mi apoyo", finalizó contundente.